Brons voor judoka’s Steenhuis en Meyer

Judoka’s Guusje Steenhuis en Roy Meyer hebben een medaille behaald bij de Grand Prix in Boedapest. Beide Nederlanders verlieten de Hongaarse stad met brons.

Steenhuis (onder 78 kilogram) versloeg in de strijd om de derde plaats Kaliema Antomarchi. De Cubaanse klopte al binnen een halve minuut af. Meyer, die uitkomt in de klasse boven 100 kilogram, was in de partij om het brons te sterk voor de Serviër Zarko Culum. Meyer won met een armklem.

Een dag eerder behaalde Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram een zilveren medaille in Boedapest.