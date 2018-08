De Nederlandse sprintmannen hebben op de EK atletiek in Berlijn brons veroverd op de 4×100 meter estafette. Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet wisselden het stokje foutloos en noteerden een tijd van 38,03 aan de finish. Dat is een Nederlands record. De oude nationale toptijd was 38,21 en die liep de estafetteploeg eind juli bij de Diamond League in Londen.

De vorige keer dat de estafettemannen een medaille wonnen was op de EK van 2012 in Helsinki. Toen was Martina er ook al bij. Hij veroverde destijds met Brian Mariano, Patrick van Luijk en Giovanni Codrington de Europese titel.

Het goud in Berlijn ging naar Groot-Brittannië, dat finishte in 37,80. De Turkse ploeg pakte zilver met een tijd van 37,98, eveneens een nationaal record. Burnet liep na de derde wissel als tweede het rechte stuk naar de finish op, maar moest toezien hoe de snelle Turk Ramil Gulijev, winnaar van de 200 meter, hem voorbij raasde op de laatste meters.

,,We zijn allemaal jongen van Curaçao”, glunderde Martina, de vlag van zijn geboorte-eiland om de schouders. ,,We hebben een goede vibe, trainen met elkaar en we weten wat we moeten doen. Volgens mij gingen alle wissels goed, maar misschien dat Taymir iets te vroeg startte. Daarvoor moet we de beelden terugzien. Maar hé, we hebben een medaille en een Nederlands record.”

Volgens Paulina heeft de sprintploeg de goede volgorde gevonden. ,,Chris is een goede starter, Churandy maakt snelheid op het rechte stuk, ik moet in de tweede bocht ervoor zorgen dat we goed in positie blijven en Taymir kan het afmaken.”