De Nederlandse sprintvrouwen hebben zich bij de EK atletiek in Berlijn makkelijk geplaatst voor de finale van de 4×100 meter estafette. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney spurtten in hun heat van de halve finales naar de tweede plaats, goed voor een rechtstreekse doorgang naar de finale later zondagavond.

Het Oranje-kwartet liep een strakke estafette met goede wissels en klokte 42,62, de beste seizoenstijd. De Britse ploeg was wel flink sneller in de heat: 42,19.

Kopvrouw Schippers maakt jacht op haar de derde medaille op dit EK. Ze won al brons op de 100 meter en zilver op de 200 meter. Het goud ontbreekt nog. Samuel verraste met brons op de 200 meter.

De Nederlandse sprintploeg verdedigt in Berlijn de Europese titel van twee jaar geleden in Amsterdam. Schippers, Samuel en Sedney maakten toen ook deel uit van het gouden kwartet.