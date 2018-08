Golfer Koepka aan kop op PGA Championship

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft de leiding genomen op het PGA Championship. Hij sloeg rond in 66 slagen en komt na de derde ronde uit op een totaal van 198 slagen. Koepka verdedigt op de slotdag een voorsprong van twee slagen op de Australiër Adam Scott.

De Amerikaan jaagt op zijn derde major in veertien maanden tijd. Even zag het ernaar uit dat hij in de derde ronde de genadeslag al zou uitdelen aan de concurrentie. Koepka begon foutloos en had al vijf birdies tot hij twee opeenvolgende bogeys noteerde na hole dertien.

Dat gaf Scott ruimte om met 65 slagen dichterbij te komen in het klassement. Achter hem volgen de Spanjaard Jon Rahm en de Amerikanen Rickie Fowler en Gary Woodland op drie slagen van de koppositie.