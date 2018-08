Gouden plak ligt klaar voor Hassan

De Nederlandse atletiekploeg kan zondag op de slotdag van de EK in Berlijn een vrijwel zekere gouden medaille bijschrijven. Naar verwachting loopt Sifan Hassan in de avonduren naar de Europese titel op de 5000 meter. Hassan stak de laatste weken in topvorm; onlangs verbeterde ze het Europees record en zette het op 14.22,34.

Medailles zijn ook mogelijk op de estafette 4×100 meter bij de mannen en de vrouwen. Met Dafne Schippers en Jamile Samuel in de ploeg heeft Nederland een zeer sterk kwartet. Twee jaar geleden veroverden Schippers en Samuel goud op de 4×100 op de EK in Amsterdam. Naomi Sedney en Tessa van Schagen zaten ook in die gouden ploeg. De mannenploeg behoort zeker ook tot de kanshebbers. Churandy Martina, Hensley Paulina, Chris Garia en Solomon Bockarie waren op deze EK al goed op dreef.

De zondag begint om 09.00 uur met de marathon voor de vrouwen. Andrea Deelstra is een outsider. Een uur later gaan de mannen van start voor de wedstrijd over 42,195 kilometer door het centrum van de Duitse hoofdstad. Abdi Negeeye is de Nederlandse troef en behoort tot de kandidaten voor een medaille.