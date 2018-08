Hassan: verbaasd hoe makkelijk het ging

Sifan Hassan was verbaasd dat het haar zo makkelijk afging in de finale van de 5000 meter bij de EK atletiek in Berlijn. De 25-jarige atlete maakte haar favorietenrol meer dan waar en greep het goud zonder enige andere loopster in haar buurt, in 14.46,12. ,,Wauw, dit ging wel heel gemakkelijk”, stamelde Hassan voor de camera van de NOS.

Hassan werd zo met overmacht Europees kampioen in het Olympiastadion, haar eerste EK-goud op de 5 kilometer. ,,Het ging eigenlijk de hele race makkelijk. Ik kon het tempo goed hoog houden. Mijn trainer zegt altijd dat ik rustig moet blijven zitten en dan de laatste twee ronden aan moet zetten. Ik vond het moeilijk om rustig te blijven. Uiteindelijk kon ik makkelijk wegrennen en was het een fantastische race.”

Susan Krumins werd, vier dagen na haar verrassende zilveren medaille op de 10.000 meter, zevende. Maureen Koster, de derde Nederlandse in de finale, kwam als negende over de streep.