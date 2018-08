Lorenzo verslaat Márquez in Oostenrijk

De Spaanse motorcoureur Jorge Lorenzo heeft de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. In een spannend een-tegen-een-duel met zijn landgenoot Marc Márquez wist hij de leider in de WK-stand van de MotoGP net achter zich te houden. Het was de derde grand prix-zege van Lorenzo op zijn Ducati dit seizoen.

Eerder won Lorenzo de Grote Prijs van Catalonië en de Grote Prijs van Italië.

Márquez, die al vijf grands prix won, verstevigde zijn toch al comfortabele koppositie in de stand om het wereldkampioenschap in de koningsklasse van de motorsport. Zijn naaste achtervolger, de Italiaan Valentino Rossi, werd zesde op het circuit van Spielberg.

Op het Oostenrijkse asfalt begon Márquez nog vanaf pole. De dit seizoen superieure Spanjaard reed in zijn Honda lang op kop maar zag Lorenzo, die vanaf de derde positie startte, steeds dichterbij komen. Met nog tien ronden te gaan ging Lorenzo zijn landgenoot voor het eerst voorbij. Tussendoor wisselden de Spaanse motorcoureurs vaak van plek, maar steeds wist Lorenzo de koppositie weer te heroveren.