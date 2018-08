Nageeye geeft op in slotfase marathon

Abdi Nageeye liep voor wat hij waard was in het rondje langs onder meer de Siegessäule en door de Brandenburger Tor in Berlijn, maar de Nederlandse atleet haalde de finish niet in de marathon bij de EK atletiek. Nageeye stapte in de slotfase uit met zo op het oog krampen. Hij lag op dat moment vierde in de wedstrijd en was nog kansrijk voor een medaille.

Nageeye, kandidaat voor een medaille gezien zijn Nederlands record van 2.08.16, ging voortvarend van start; hij liep de eerste kilometers zelfs vooraan. Later in de race liet hij zich wat naar achteren zakken. Op een gegeven moment lag hij elfde en leek een medaille uit zicht.

De brandende zon eiste zijn tol en Nageeye rukte op naar voren doordat lopers voor hem verslapten. Hij was op weg naar de nummers twee en drie in de race, totdat hij ineens niet meer verder kon. Hij stopte, probeerde het weer na wat armbewegingen, maar verdween in het zicht van de haven achter de dranghekken.

De Belg Koen Naert greep de titel. Hij plaatste nog voor het 35-kilometerpunt een versnelling die alle concurrenten te machtig was. Hij arriveerde op de Breitscheidplatz in 2.09.51, een kampioenschapsrecord.