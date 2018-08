Ook de Nederlandse sprintmannen hebben zich op de EK atletiek in Berlijn geplaatst voor de finale van de 4×100 meter estafette. Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet gaven elkaar het stokje foutloos door en eindigden als tweede in hun heat van de halve finales, goed voor directe doortocht naar de finale later zondagavond. Het viertal klokte 38,30. Net als bij de vrouwen was de Britse ploeg flink sneller: 37,84.

De tijd van 38,30 lag maar net boven het Nederlands record van 38,21, dat de estafetteploeg eind juli bij de Diamond League in Londen liep.

Routinier Martina was er al bij op de EK van 2012 in Helsinki, toen hij met Brian Mariano, Patrick van Luijk en Giovanni Codrington de Europese titel won op de 4×100. Nadien stonden de estafettemannen geregeld in een finale, maar vloeide er nooit meer een medaille uit.