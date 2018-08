Schippers: dit waren prima wissels

De wissels waren vloeiend en daar lag zeker de basis voor de zilveren medaille van de Nederlandse sprintvrouwen op de 4×100 meter estafette bij de EK atletiek in Berlijn. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney raasden in 42,15 naar de tweede plaats achter de ongenaakbare Britsen. ,,Ik lag voorop bij het uitkomen van de bocht en dacht maar één ding; volle bak gaan. Maar toen kwam alsnog Dina Asher-Smith voorbij. Dat zat erin”, zei slotloopster Sedney.

Startloopster Dafne Schippers roemde de ploeg. ,,Het was echt een ontzettend goede race. Alle wissels waren goed. Het is heel leuk om met deze meiden te strijden en ik vind het heel bijzonder dat een klein landje als Nederland gewoon zilver wint” zei de tweevoudig wereldkampioene, die haar derde medaille veroverde op de EK. Dat was haar niet eerder gelukt op een groot kampioenschap. ,,Zo maak ik er toch een heel mooi toernooi van.”

Schippers was met opzet startloopster. ,,Ik heb veel wedstrijden in de Diamond League gedaan en minder kunnen trainen op de wissels. Dan is het wat veiliger om te starten, hoef je alleen maar het stokje over te geven.”

Van Hunenstijn was heel verguld met haar medaille. ,,We kunnen nog verder groeien met deze ploeg. Alles kan nog ietsje beter.”