Steken in de zij nekken Nageeye

Steken in de zij dwongen Abdi Nageeye zondag tot opgave in de slotfase van de marathon bij de EK in Berlijn. ,,Het was zo erg, ik kreeg gewoon gaan adem meer”, zei de atleet enkele uren na de wedstrijd.

Nageeye lag op dat moment vierde en was bezig met een opmars. De latere Belgische winnaar Koen Naert was niet meer bij te halen, maar de nummers twee en drie, de Zwitser Tadesse Abraham en de Italiaan Yassine Rachik, had hij in het vizier. ,,Ik zat in de wedstrijd om tweede te worden, mijn tempo was hoger. Ineens, na 37 kilometer, waren die steken er.”

De 29-jarige Nageeye, houder van het Nederlands record met 2.08.16, probeerde door te gaan na een korte pauze. ,,Ik zocht naar een andere manier van ademhalen, stak mijn armen omhoog, maar het ging echt niet meer. Het is vreselijk, dit is de eerste keer dat ik uitstap in een wedstrijd.”