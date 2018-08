Sloane Stephens is doorgedrongen tot de finale van het tennistoernooi van Montreal. De Amerikaanse was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-3 6-3.

Stephens stuit in de finale op Simona Halep. De als eerste geplaatste Roemeense had weinig problemen met de Australische Ashleigh Barty, die in de kwartfinales Kiki Bertens versloeg: 6-4 6-1.

Halep, de nummer één van de wereld, won het toernooi in Montreal twee jaar geleden.