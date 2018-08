De Nederlandse sprintvrouwen hebben op de EK atletiek in Berlijn de zilveren medaille veroverd op de 4×100 meter estafette. Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney spurtten met vloeiende wissels naar de tweede plaats in de finale in een tijd van 42,15.

Schippers, de startloopster, pakte zo haar derde medaille op de Europese titelstrijd in het Olympiastadion. Ze won al brons op de 100 meter en zilver op de 200 meter.

De koningin van de sprint in Berlijn was echter Dina Asher-Smith. Zij pakte met de Britse ploeg de titel op de estafette in 41,88, de beste tijd van de wereld dit jaar. Dat was haar derde gouden sprintmedaille.

De Nederlandse sprintploeg verdedigde in Berlijn de Europese titel van twee jaar geleden in Amsterdam. Schippers, Samuel en Sedney maakten toen deel uit van het gouden kwartet.

In de finale was het aan Asher-Smith te danken dat Groot-Brittannië won. Sedney kwam als eerste uit de bocht het laatste rechte stuk op, maar Asher-Smith had een versnelling in huis die de Zoetermeerse niet kon beantwoorden. De tijd van het Oranje-kwartet lag net boven het Nederlands record van 42,04.