Wielrenner Roman Kreuziger fietst de komende twee jaar voor Team Dimension Data. De 32-jarige Tsjech komt over van Mitchelton-Scott.

Kreuziger eindigde dit seizoen als tweede in de Amstel Gold Race. Hij werd achtste bij Luik-Bastenaken-Luik en kwam bij de Waalse Pijl als vierde over de streep. Tijdens de Ronde van Italië reed hij in dienst van Simon Yates.

Kreuziger won de Amstel Gold Race in 2013 en schreef in 2008 de Ronde van Zwitserland op zijn naam.