Windsurfer Kiran Badloe is als tweede geëindigd op de WK in Aarhus. Hij stelde een zilveren medaille veilig met een vijfde plaats in de afsluitende medalrace.

Dorian van Rijsselberghe sloot de laatste race in de RS:X-klasse af met een derde plaats. De windsurfer was voor de medalrace al zeker van de wereldtitel. Bij de vrouwen werd windsurfster Lilian de Geus al wereldkampioen in Denemarken.