Zonderland kan leven met zilver

Hij ging voor goud, maar Epke Zonderland kon zondag in Glasgow tevreden zijn met zilver aan de rekstok bij de Europese kampioenschappen turnen. ,,Ik ben blij met de oefening. De vluchtelementen zijn de grote uitdagingen. Bij de kwalificaties ging het al goed, waardoor ik met vertrouwen heb kunnen doorwerken naar vandaag”,vertelde de Fries, die in de finale als enige turner met twee combinaties van twee vluchtelementen indruk maakte, maar werd geklopt door Oliver Hegi. De Zwitser laat dergelijke kunststukjes niet zien, maar turnde buitengewoon netjes.

Zonderland had, nadat hij vier keer was losgekomen van de stok, moeite met de zogenoemde dislock. ,,Dat is ook de zwakke plek. Ik kom daar nog wat kracht tekort en kon hem niet houden. Mijn rug blijft een zwakke plek, ik heb de afgelopen drie maanden wat dan betreft ook nog wat rustig aan gedaan. Dat moet nog groeien. Maar goed, als het daar misgaat, gaat het om een paar tienden. Dat is anders dan als je met een vluchtelement de mist in gaat. En ik heb nog drie maanden”, aldus de olympisch kampioen van 2012 die twee jaar later voor het laatst een hoofdprijs pakte: de wereldtitel in het Chinese Nanning. Eind oktober zijn de WK in Doha.

Het voelde niet als verloren goud. ,,Hegi turnde gewoon een heel goede oefening. Ik heb verloren door een fout, maar als je kijkt waar ik nu sta, gaat het eigenlijk heel goed. Ik heb zin om door te werken naar de WK. Ik krijg hier veel energie van.” Zonderland was ook te spreken over zijn omgang met de mentale druk ,,In de kwalificaties voel je die ook, maar vandaag was ik best relaxed. Ik had wel spanning, maar die zat me niet in de weg. Dat bewijs ik met die vluchtelementen die ik mooi op lengte heb kunnen en durven turnen. Daarom ben ik ook heel erg blij en weet ik dat ik meer kan.”