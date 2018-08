Zwitser Hegi houdt Zonderland af van EK-goud

Turner Epke Zonderland is er niet in geslaagd zijn derde Europese titel aan de rekstok te veroveren. De 32-jarige Fries moest in de SSE Hydro Arena van Glasgow genoegen nemen met het zilver. Zonderland turnde weliswaar twee combinaties van twee vluchtelementen, maar werd afgerekend op wat slordigheden. De Zwitser Oliver Hegi had een oefening met een lagere moeilijkheidsgraad, maar turnde die welhaast perfect. Hij kwam daarmee op een score van 14,700 uit. Zonderland pakte het zilver met 14,400. Het brons was voor de Hongaar David Vecsernyes: 14,033.

Zonderland was al twee keer Europees kampioen geweest, in 2011 en 2014, maar zijn faam komt vooral van de olympische titel in 2012 in Londen en daarna de wereldtitels in Antwerpen (2013) en Nanning (2014). Die in China veroverde titel was meteen ook het laatste grote succes. Er volgde een periode met blessures, terwijl hij ook zijn studie medicijnen deels voorrang gaf. Op de WK van 2015 in Glasgow strandde Zonderland roemloos in de kwalificaties, op de Spelen van Rio viel hij uit de rekstok.

Zonderland studeerde dit voorjaar af en mikt nu op nieuwe successen, met name eind oktober op de WK in Doha en over twee jaar in Tokio. In Glasgow kwalificeerde hij zich met de beste score (14,333) voor de finale na een oefening met één combinatie: de Cassina-Kovacs. De combi Kolman-Gaylord 2 deed hij er in de finale achteraan. Daarna ging er het een en ander mis in zijn oefening, maar was zijn afsprong dan wel weer vlekkeloos. Genoeg voor het goud was het niet. Hegi heeft niet de combinaties, levert daardoor in op de D-score, maar pakte meer dan dat terug in de E-score, de waardering voor de uitvoering.

De Rus Artur Dalalojan was de succesvolste turner in de toestelfinales met het goud op de brug (15,433) en op sprong (14,900) en gedeeld zilver op vloer waar de titel ging naar de Brit Dominick Cunnigham (14,666). De Griek Eleftherios Petrounias werd met een score van 15,466 voor de vierde keer op rij Europees kampioen aan de ringen, een nieuw record. De titel op voltige was voor de Ier Rhys McClenaghan: 15,300.