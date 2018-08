BinckBank Tour van start in Heerenveen

Met een rit van Heerenveen naar Bolsward begint maandag de BinckBank Tour, de rittenkoers door Nederland en België die eerder bekend stond als Eneco Tour. Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, ontbreekt maar er staan in Friesland nog altijd vier oud-winnaars aan de start: Lars Boom (2012), de Tsjech Zdenek Stybar (2013), de Belg Tim Wellens (2014 en 2015) en Niki Terpstra (2016).

In de eerste dagen komen, uitgezonderd de tijdrit van dinsdag in Venray, normaal gesproken de sprinters aan bod met onder meer de Nederlanders Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, de Australiërs Caleb Ewan en Michael Matthews en de Duitser Marcel Kittel. In het weekend wordt er geklommen; eerst in Limburg, zondag op de slotdag in de Vlaamse heuvels rond Geraardsbergen.

De start van de eerste etappe is om 12.20 uur bij het Abe Lenstra Stadion. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur.