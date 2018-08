Haase valt buiten top 50

Robin Haase behoort voorlopig niet meer tot de beste vijftig tennissers van de wereld. De 31-jarige Nederlander leverde op de maandag uitgekomen mondiale ranking zestien plaatsen in en zakte van 39 naar 55.

Haase bereikte afgelopen week in Toronto de kwartfinales. Een jaar eerder stond de Hagenaar bij het Canadese hardcourttoernooi in de halve eindstrijd, waardoor hij nu veel punten verloor.

De Spanjaard Rafael Nadal won in Toronto en voert de ranglijst nog steeds aan. Finalist Stefanos Tsitsipas boekte twaalf plekken winst en is nu vijftiende.

Bij de vrouwen steeg Kiki Bertens van de achttiende naar de zeventiende positie. De beste Nederlandse tennisster kwam afgelopen week in Montreal tot de kwartfinales. Richèl Hogenkamp leverde ondanks winst van het ITF-toernooi in Koksijde drie plekken in en is nu 137e. De Roemeense Simona Halep, winnares in Montreal, blijft de nummer één.