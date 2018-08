Halep al zeker van WTA-finale in Singapore

De Roemeense Simona Halep is als eerste tennisster zeker van deelname aan de WTA Finals, die van 21 tot 28 oktober voor de vijfde keer op rij in Singapore plaatsvinden. De nummer één van de wereld was ook bij de vorige vier edities van de partij bij het afsluitende evenement.

Bij haar debuut in 2014 bereikte Halep (26) meteen de finale, waarin ze de titel aan de toenmalige nummer één Serena Williams moest laten. Nadien werd ze drie keer in de groepsfase uitgeschakeld.

Halep won zondag in Montreal het Canadees Open. Ze veroverde eerder dit jaar in Parijs op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.

De beste acht speelsters van het seizoen spelen in Singapore om de titel. Het prijzengeld bedraagt ruim 6 miljoen euro.