Jakobsen verslaat sprinters in Bolsward

Fabio Jakobsen heeft de eerste etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Vertrokken vanuit Heerenveen was de 21-jarige Nederlander van Quick-Step na 177,3 kilometer fietsen alle sprinters te snel af in finishplaats Bolsward. De Duitser Marcel Kittel (Katoesja) werd tweede en de Australiër Caleb Ewan van Mitchelton-Scott sprintte naar de derde plaats.

Jakobsen mag ook de leiderstrui aantrekken in de individuele tijdrit over 12,7 kilometer die dinsdag in het Limburgse Venray op het programma staat.

Zes renners sprongen vooruit in het regenachtige Friesland, onder wie de Nederlanders Julius van den Berg en Elmar Reinders. Op 12 kilometer voor de streep werd de kopgroep ingerekend door het peloton. Even later probeerde Jan-Willem van Schip de sprintersploegen te slim af te zijn door weg te springen. De Nederlander van Team Roompot – Nederlandse Loterij sneed een stuk af door het fietspad te pakken en nam een voorsprong van 15 seconden. Het peloton haalde Van Schip op 3 kilometer voor het einde weer bij.

Op het natte asfalt zaten alle sprinters van voren om met de dagzege aan de haal te gaan. De regenachtige dag zorgde al voor veel valpartijen en in de laatste kilometer ging het ook mis vooraan. Een kleine groep sprintte daardoor voor de winst, maar veel grote namen zaten er gewoon bij. Met een machtige sprint van kop af was Jakobsen de gevestigde sprinters de baas. De andere Nederlandse troef en favoriet Dylan Groenewegen kwam er niet aan te pas en werd zesde.

De BinckBank Tour, die eerder bekendstond als de Eneco Tour, is een rittenkoers door Nederland en België uit de UCI WorldTour. Vorig jaar won Tom Dumoulin, maar deze editie is de Nederlander van Team Sunweb er niet bij.