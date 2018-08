Jarige Tsitsipas buigt weer voor Nadal

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zijn twintigste verjaardag in Toronto niet kunnen vieren met zijn eerste titel op de ATP Tour. De nummer 27 van de wereldranglijst was in de finale niet opgewassen tegen de Spanjaard Rafael Nadal. De nummer één van de wereld zegevierde in twee sets: 6-2 7-6 (4).

Tsitsipas ontpopte zich in Toronto als reuzendoder. Op weg naar de finale schakelde hij de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de Oostenrijker Dominic Thiem, de Serviër Novak Djokovic en de Duitser Alexander Zverev uit.

Tsitsipas stond voor de tweede keer in een ATP-finale. Zijn eerste eindstrijd om de titel was eerder dit jaar op de gravelbaan in Barcelona. Ook in die finale was Nadal de betere tennisser (6-2 6-1). Hij pakte op het hardcourt in Toronto zijn tachtigste titel in zijn loopbaan.