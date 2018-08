Murray strandt in eerste ronde in Cincinnati

Andy Murray heeft het in de eerste ronde van het tennistoernooi in Cincinnati niet gered. De voormalige nummer één van de wereld was niet opgewassen tegen de als zestiende geplaatste Fransman Lucas Pouille. De 31-jarige Brit, vooral door blessureleed afgezakt naar de 375e plek op de wereldranglijst, verloor in drie sets: 6-1 1-6 6-4. Hij mocht met een wildcard meedoen aan het Amerikaanse toernooi, dat voor veel spelers een belangrijke test is voor het US Open in New York (27 augustus – 9 september).

Voor Pouille (24) was het zijn eerste zege op Murray in vijf onderlinge duels. De Schot meldde zich af voor het toernooi in Toronto vorige week. Hij trok zich begin deze maand voor het begin van de kwartfinales terug in Washington. Murray wil zich naar eigen zeggen na zijn slepende heupblessure niet overbelasten. Hij speelde in Cincinnati zijn vierde toernooi na een absentie van bijna een jaar.