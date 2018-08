Nadal neemt rust in aanloop naar US Open

Rafael Nadal doet deze week niet mee aan het tennistoernooi in Cincinnati. De Spaanse nummer 1 van de wereld neemt in aanloop naar het US Open wat rust. Dat meldde hij na zijn toernooizege in Toronto, waar hij zondag in de eindstrijd afrekende met de Griek Stefanos Tsitsipas.

,,Het spijt me heel erg, maar ik doe dit jaar niet mee in Cincinnati. Ik moet goed voor mijn lichaam zorgen en wil net zo fit blijven als ik me nu voel”, aldus Nadal.

Het US Open begint over twee weken. Nadal verdedigt in New York zijn titel. Vorig jaar won hij in de finale overtuigend van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.