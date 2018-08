Alonso (37) stapt uit de Formule 1

De Spanjaard Fernando Alonso stapt na dit seizoen uit de Formule 1. De 37-jarige coureur van McLaren maakte het nieuws via een videoboodschap bekend.

Alonso maakte in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1. Hij werd in 2005 en 2006 wereldkampioen bij Renault en eindigde in zijn tijd bij Ferrari drie keer als tweede in het WK. De Spaanse coureur boekte vooralsnog 32 overwinningen in de koningsklasse van de autosport en stond 97 keer op het podium.

,,Ik heb van elke minuut genoten in al die jaren en ik kan iedereen niet genoeg bedanken. Ik moet nog zien wat de toekomst brengt, maar er komen spannende uitdagingen aan”, zei Alonso.

Alonso wil als tweede coureur ooit de de ‘Triple Crown’ behalen, oftewel het winnen van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, de 24 Uur van Le Mans en de Indy500. De eerste twee wedstrijden heeft hij al gewonnen.

Alonso staat in het huidige seizoen op de negende plek in het klassement. Er zijn nog negen grands prix te rijden.