Davide Ballerini fietst volgend jaar voor Astana. De wielerploeg uit Kazachstan neemt de 23-jarige Italiaan over van Androni-Sidermec-Bottecchia.

Ballerini, die een contract voor twee seizoenen ondertekende, won vorig jaar de bergtrui in Tirreno-Adriatico. ,,Dit is een droom die uitkomt. Astana is een team waar ik mij verder kan ontwikkelen”, aldus de renner.