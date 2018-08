De Russische wielrenner Vjatsjeslav Koeznetsov verschijnt dinsdag in Venray niet aan de start voor de tweede etappe in de BinckBank Tour. De 29-jarige coureur van Katoesja Alpecin kwam in de slotkilometer van de eerste rit, in Bolsward gewonnen door Fabio Jakobsen, zwaar ten val. Uit nader onderzoek bleek dat hij daarbij een breuk in het borstbeen, een gekneusde nier en een hersenschudding heeft opgelopen. Hoe lang zijn herstel vergt, is nog niet bekend.