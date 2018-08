Küng weer beste tijdrijder in BinckBanck Tour

De Zwitserse wielrenner Stefan Küng heeft net als vorig jaar de individuele tijdrit in de BinckBank Tour gewonnen. De 24-jarige coureur van BMC legde de 12,7 kilometer in en om Venray als snelste af, in 14 minuten en 11 seconden. Küng nam daarmee tevens de leiderstrui over van Fabio Jakobsen, de Nederlandse sprinter die maandag in Bolsward de eerste etappe had gewonnen.

De Zwitser won vorig jaar de tijdrit in Voorburg over 9 kilometer. Küng had toen een aantal dagen de leiding in de etappekoers door Nederland en België, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour.

Jakobsen, de sprinter van Quick-Step, moest in de rit tegen de klok rond Venray 1 minuut en 25 seconden toegeven op Küng. De onttroonde leider eindigde daarmee op de 101e plek. De derde etappe gaat woensdag over Belgische bodem, van Aalter naar Antwerpen.

Küng was met afstand de beste. Hij bleef Victor Campenaerts, de Belg die vorige week in Glasgow voor het tweede jaar op rij Europees kampioen tijdrijden werd, 14 seconden voor. De Zwitser had in Glasgow genoegen moeten nemen met de zevende tijd.

De Deen Søren Kragh Andersen en de Australiër Michael Matthews eindigden in Venray respectievelijk als derde en vierde. Het duo van Sunweb gaf 15 seconden toe op Küng. Jos van Emden was de beste Nederlander op de vijftiende plek, met 28 tellen achterstand.