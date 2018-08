De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 8 van de wereld is ziek. De plek van Thiem in het hoofdschema wordt overgenomen door de Spaanse ‘lucky loser’ Guillermo Garcia-López, die pas in de tweede ronde instroomt.

De 24-jarige Oostenrijker bereikte vorig jaar de kwartfinales op het hardcourt in Cincinnati. Thiem won dit seizoen twee ATP-titels, allebei op gravel.