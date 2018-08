Matthews ontbreekt in WK-ploeg

Michael Matthews doet volgende maand niet mee aan de wereldkampioenschappen wielrennen. De renner van Sunweb is niet geselecteerd voor de wegwedstrijd in Innsbrück. Matthews eindigde vorig jaar in Bergen nog als derde achter de Slowaakse winnaar Peter Sagan en de Noor Alexander Kristoff.

Richie Porte is aangewezen als kopman van de Australische ploeg in de wegwedstrijd. De 33-jarige renner van BMC krijgt ondersteuning van Rohan Dennis, Rory Sutherland (Movistar), Simon Clarke (EF Education First), Chris Hamilton (Sunweb) en het trio Jack Haig, Damien Howson en Robert Power (allen Mitchelton-Scott).