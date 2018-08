Davis Cup gaat na 118 jaar op de schop

De Davis Cup gaat op de schop. Tijdens een algemene ledenvergadering van alle deelnemende landen in Orlando stemde 71,4 procent voor de hervorming van het landentoernooi.

Om de hervorming door te voeren, was een twee derde meerderheid van de stemmen nodig. Ook de KNLTB stemde voor de hervorming van het 118 jaar oude tennistoernooi.

In plaats van wedstrijden verspreid over het seizoen komt er vanaf volgend jaar in november een toernooi van één week waarin achttien teams strijden om de Davis Cup. In februari vinden voorronden plaats om een plek in het eindtoernooi te verwerven.

,,De Davis Cup en Fed Cup staan in de huidige opzet enorm onder druk, om financiële en sporttechnische redenen. Daarom is het goed dat er nu in de aanpak veranderingen worden doorgevoerd. Er is geluisterd naar de landen en het plan dat er in maart lag, is op een aantal punten aangepast”, zei Erik Poel, de algemeen directeur van de KNLTB.

,,De nieuwe opzet geeft ons de kans een thuiswedstrijd te organiseren zonder dat we daar verlies op maken. Het speelschema wordt voor de spelers minder belastend en is makkelijker te combineren met hun persoonlijke speelschema. Daardoor is de kans groter dat teams in hun sterkste opstelling kunnen spelen. Dat is voor zowel de spelers als het publiek aantrekkelijk.”