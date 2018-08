Haase betreurt hervormingen Davis Cup

Robin Haase heeft zijn onvrede geuit over de hervormingen van de Davis Cup. De beste Nederlandse tennisser van dit moment betreurt het dat het landentoernooi om financiële redenen op de schop gaat.

,,Ik heb altijd getennist omdat het mijn passie is. Veel spelers kunnen er goed van leven, net als ik. Maar dat is niet de reden geweest waarom ik ben begonnen”, aldus Haase op zijn Twitter-pagina. ,,Het is altijd een eer geweest om mijn land te vertegenwoordigen. Maar nu draait een prachtig evenement alleen nog maar om geld.”

Donderdagmiddag stemde ruim 71 procent tijdens een ledenvergadering van de ITF in met rigoureuze veranderingen van het landentoernooi. In de nieuwe opzet worden de wedstrijden niet meer verspreid over het jaar gespeeld, maar in één week op dezelfde locatie.

De 31-jarige Haase komt al vanaf 2006 uit voor het Nederlands Davis Cup-team. Hij won 25 van zijn 38 enkelspelwedstrijden en deed mee aan 21 ontmoetingen. Half september neemt Nederland het in Toronto op tegen Canada.

Donderdag neemt Haase het in de derde ronde van het masterstoernooi van Cincinnati op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta.