Halep wint tussen de buien door

Simona Halep heeft tussen de regenbuien door een plek in de derde ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati veiliggesteld. De als eerste geplaatste Roemeense was met 4-6 6-3 6-3 te sterk voor de Australische Alja Tomljanovic.

De partij werd woensdag bij 4-3 in de derde set gestaakt wegens de regenval. Halep stond in de derde set met 3-0 achter.

Door de regen in de Amerikaanse stad werden de partijen meermaals uitgesteld. Robin Haase zou om 17.00 uur Nederlandse tijd in actie komen tegen Pablo CarreƱo Busta uit Spanje. De twee betraden ruim vier uur later de baan voor de warming-up, maar ze konden niet aan de wedstrijd beginnen.

Mits het droog wordt, komt Kiki Bertens ook nog in actie. Zij treft de Estse Anett Kontaveit.