Kelderman met Sunweb naar Vuelta

Wilco Kelderman gaat de Ronde van Spanje rijden. De Nederlandse klassementsrenner van Team Sunweb maakt zijn rentree bij de Vuelta, nadat hij door een sleutelbeenbreuk de Ronde van Frankrijk moest missen. Sunweb maakte ook bekend dat Mike Teunissen is opgenomen in de ploeg voor de Vuelta, die 25 augustus van start gaat.

Kelderman werd begin juli geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen. Aan beide kanten van het gewricht zijn extra stevige plaatjes aangebracht. De 27-jarige wielrenner liep de breuk op bij een valpartij tijdens het Nederlands kampioenschap in Hoogerheide.

Naast Kelderman maakt ook Teunissen zijn rentree, na een valpartij in Polen, eerder deze maand. In de vierde etappe botste de 25-jarige renner uit Ysselsteyn in een afdaling met 80 kilometer per uur op een ploegwagen. Naast een breuk in een ruggenwervel had de sprinter ook een sleutelbeenbreuk.