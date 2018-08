De Keniaanse atleet Kipyegon Bett is voorlopig geschorst. De winnaar van het brons op de 800 meter van de laatste WK in Londen zou de dopingregels hebben overtreden.

De twintigjarige Bett moest op woensdag monsters inleveren. Dat heeft hij echter niet gedaan, stelt de internationale atletiekbond. Bett is de derde Keniaanse atleet in korte tijd die geschorst is. Marathonlopers Samuel Kalalei en Lucy Kabuu testten afgelopen maand positief op gebruik van ongeoorloofde middelen.