Sainz vervangt Alonso bij McLaren

Carlos Sainz komt volgend jaar in de Formule 1 uit voor McLaren. De 23-jarige Spanjaard neemt bij de Britse renstal de plaats in van zijn landgenoot Fernando Alonso (37), die bezig is aan zijn laatste seizoen. Sainz ondertekende donderdag een meerjarig contract.

Sainz komt nu nog uit voor Renault. Hij is in de WK-stand voorlopig elfde met 30 punten. Renault maakte eerder de komst van Daniel Ricciardo (in de plaats van Sainz) bekend. De Australiër wordt teamgenoot van de Duitser Nico Hülkenberg.

,,Ik kijk erg uit naar een volgende stap in mijn loopbaan”, aldus Sainz. ,,Ik ben al fan van McLaren zolang ik me kan herinneren. McLaren heeft grote coureurs voortgebracht.”