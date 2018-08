Terpstra verrast met overstap Direct Energie

Niki Terpstra rijdt volgend jaar voor de Franse wielerploeg Direct Energie. De 34-jarige Nederlander, die dit jaar de Ronde van Vlaanderen won, wilde na acht jaar Quick-Step een nieuw avontuur aangaan. Dat meldt de Franse Continental-formatie.

,,Ik ben onder de indruk van het rijden van Direct Energie dit jaar. Zowel in het voorjaar als tijdens de Ronde van Frankrijk lieten ze aanvallend fietsen zien, waar ik zo van hou”, motiveert Terpstra zijn stap naar de veel kleinere wielerploeg dan Quick-Step.

Zijn huidige Belgische werkgever wint dit jaar bijna overal. In totaal boekte het UCI ProTeam al 54 overwinningen. Terpstra won naast de Ronde van Vlaanderen ook de E3 Harelbeke dit jaar. ,,Ik droom nu om Direct Energie een overwinning in een klassieker te schenken. En boven alles wil ik een etappe winnen in de Tour.”

,,Dat we een renner van het kaliber Niki binnen hebben gehaald vervult ons met trots”, zegt Jean-RenĂ© Bernaudeu, de sportdirecteur van Direct Energie.