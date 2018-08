Van de Poel wint eerste etappe in Noorwegen

Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. De Nederlandse wielrenner van Corendon-Circus maakte in Kirkenes indruk in de sprint.

De eerste drager van de leiderstrui kwam na drie uur en vijftig minuten als eerste over de streep en bleef de concurrentie ruim voor. Hij gaf onder anderen Russische nummer twee Sergei Chernetski en Belgische nummer drie Benjamin Declercq het nakijken.

De laatste 500 meters van de race van Vadsø naar Kirkenes gingen acht procent omhoog. Van der Poel eindigde zondag als tweede op de EK in Glasgow en is de regerend Nederlands kampioen op de weg.

Vrijdag gaat de Arctic Race of Norway verder met een rit van Tana naar Kjøllefjord.