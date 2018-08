Beachvolleybalteams uitgeschakeld in Hamburg

De twee Nederlandse beachvolleybalteams die meedoen aan de lucratieve seizoensfinale van de World Tour in Hamburg zijn al in de groepsfase uitgeschakeld. Sanne Keizer en Madelein Meppelink verloren vrijdag tegen het Braziliaanse duo Maria Antonelli/Carol ook hun derde wedstrijd (14-21 21-16 8-15). Met nog één partij te gaan, is een plek in de knock-outfase al onbereikbaar geworden voor de Europees kampioenen.

Voor de beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen eindigt het toptoernooi met de beste teams van dit seizoen ook in de groep, al wisten ze wel een einde te maken aan de imponerende zegereeks van het Noorse duo Anders Mol/Christian Sørum: 17-21 25-2 15-13. Mol en Sørum waren wekenlang ongeslagen en wonnen naast de Europese titel ook de majors van Gstaad en Wenen. Brouwer en Meeuwsen moeten ondanks hun tweede zege naar huis, met 15.000 dollar (ruim 13.000 euro) als troostprijs.

Zaterdag strijden de vier overgebleven teams bij de mannen om de hoofdprijs van 150.000 dollar, omgerekend ruim 130.000 euro. Het vrouwentoernooi krijgt zondag z’n climax.