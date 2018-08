Eerste divisie start met topper in Enschede

ENSCHEDE – Met wellicht meer titelkandidaten dan ooit gaat de eerste divisie vrijdagavond van start. Absolute topper is het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam in een volgepakte Veste in Enschede.

Beide degradanten versterkten zich al met tien spelers. FC Twente verkocht bovendien al meer dan 19.000 seizoenkaarten. Dat zijn er duizend meer dan het vorige seizoen in de eredivisie. Niet alleen FC Twente en Sparta willen snel weer op het hoogste niveau uitkomen. Roda JC wil het optreden in de eerste divisie, die inmiddels door het leven gaat als de Keuken Kampioen Divisie, ook tot één seizoen beperken. De club uit Kerkrade trapt af met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax, de regerend kampioen die niet mocht promoveren.

Ook NEC ziet zichzelf weer snel in de eredivisie voetballen. De club uit Nijmegen start met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur, dat net als Go Ahead Eagles ook nog niet zo lang geleden in de eredivisie speelde.

Veel ogen zullen ook zijn gericht op FC Den Bosch. De nieuwe eigenaar Kakhi Jordania haalde de afgelopen negen dagen maar liefst acht nieuwe spelers naar de hoofdstad van Brabant.