Kerber stelt teleur in Cincinnati

Wimbledonkampioene Angelique Kerber (30) heeft bij tennistoernooi op hardcourt in Cincinnati niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. De als vierde geplaatste Duitse moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Madison Keys.

De 23-jarige tennisster zegevierde voor eigen publiek na bijna twee uur in drie sets: 2-6 7-6 (3) 6-4. Het was de tweede zege van Keys op Kerber, die in haar loopbaan al zeven keer won van haar Amerikaanse opponente. De nummer vier van de wereld serveerde in Cincinnati echter aanzienlijk slechter dan Keys, die onder meer negen aces produceerde.

In de kwartfinales speelt Keys tegen de Wit-Russin Arina Sabalenka. De twintigjarige tennisster versloeg Caroline Garcia uit Frankrijk in drie sets: 6-4 3-6 7-5.

Kiki Bertens kan zich vrijdag eveneens voor de laatste acht kwalificeren. Haar duel met Anett Kontaveit uit Estland moest donderdag wegens de regen worden afgebroken. Bertens won de eerste set (6-3), maar stond op het moment van staken met 1-4 achter.