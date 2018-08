Partij Bertens-Kontaveit vrijdag hervat

Kiki Bertens moet haar partij in de derde ronde van het tennistoernooi van Cincinnati vrijdag afmaken. Haar wedstrijd tegen Anett Kontaveit uit Estland werd donderdag in de tweede set onderbroken wegens de regen. Bertens had de eerste set met 6-3 gewonnen, maar stond in de tweede set met 4-1 achter.

De partij van Bertens was, net als haar tweestrijd met Caroline Wozniacki in de tweede ronde, al later begonnen door de regen. Toen het later op de avond opnieuw begon te regenen in Cincinnati liet de toernooiorganisatie weten dat het hele programma van de avond was afgelast. Ook Novak Djokovic stond op dat moment op de baan. De Servische winnaar van Wimbledon speelde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Het tweetal was net begonnen aan de derde set.

Robin Haase, die eerder op de dag was uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta stond net weer op de baan voor zijn dubbelpartij met partner Ivan Dodig. Die partij is ook naar vrijdag verschoven.