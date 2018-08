Thomas overweegt volgend jaar Giro te rijden

Geraint Thomas denkt er serieus over na om volgend jaar de Ronde van Italië als belangrijkste doel te maken van het wielerseizoen. De winnaar van de afgelopen Ronde van Frankrijk zegt tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad dat hij nog een keer wil presteren in de Giro d’Italia. ,,Ik denk ook niet dat ik hetzelfde zou kunnen als Tom Dumoulin en Chris Froome”, zo doelt de 32-jarige Welshman op de twee renners die dit jaar zowel in de Giro als de Tour om de eindzege streden.

Het wordt voor Thomas volgend jaar dus de Giro óf de Tour. De coureur van Team Sky was vorig jaar in de Italiaanse etappekoers de kopman, maar kwam toen zwaar ten val. ,,Ik heb dus iets recht te zetten”, zegt Thomas. ,,Ik heb nog niets beslist, maar overweeg zeker om de Giro te rijden. Voordat ik mijn definitieve keuze maak, wil ik wel eerst de routeschema’s weten.”