Vermeer moet weer wachten op volgende kans

Voor doelman Kenneth Vermeer was de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League extra vervelend. De 32-jarige Amsterdammer moet zich vooralsnog schikken in een rol als tweede keeper achter Justin Bijlow, maar hij had van trainer Giovanni van Bronckhorst de toezegging gekregen dat hij de Europese wedstrijden mocht keepen. Feyenoord liet zich in de derde voorronde echter lelijk verrassen door AS Trencin, waardoor het Europese seizoen nu al voorbij is.

,,Het wordt nu weer wachten op de volgende kans”, zei Vermeer na de return in De Kuip (1-1), waarin hij zoals beloofd door Van Bronckhorst mocht starten. ,,Ik ben net terug van een lange blessure en heb in de voorbereiding bijna niets gespeeld. Ik moest hard werken om terug te komen. Het is voor mij wachten op mijn kansen, ik moet zorgen dat ik er sta als ik er moet staan. Er gebeuren wel vaker gekke dingen. Het enige wat ik kan doen is scherp trainen en gefocust blijven. Ik doe wat ik kan. Misschien mag ik de bekerwedstrijden wel spelen, we zullen zien.”