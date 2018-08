Vos sprint naar zege in Noorwegen

Marianne Vos heeft de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. In een licht glooiende aankomst in het Noorse plaatsje Mysen bleef de renster van WaowDeals de Zweedse Emilia Fahlin (Wiggle High5) nipt voor. De Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb werd derde.

De Canadese Karol-Ann Canuel van de Nederlandse ploeg Boels-Dolmans leek vrijdag de eerste rit over 128 kilometer te gaan winnen, maar ze werd vlak voor de finish voorbij gefietst door het aanstormende peloton. De 31-jarige Vos mag door haar zege in de openingsetappe zaterdag de leiderstrui dragen tijdens de tweede etappe van de driedaagse koers.

Noord-Europa ligt Vos goed. Maandag schreef ze voor de derde keer de Crescent Vargarda, een eendaagse wedstrijd die meetelt voor de WorldTour, op haar naam. Vorig jaar pakte ze de eindzege van de Ronde van Noorwegen.