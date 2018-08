Djokovic knokt zich naar finale Cincinnati

Novak Djokovic is nog één stap verwijderd van het binnenhalen van de enige masterstitel die nog ontbreekt op zijn erelijst: Cincinnati. In een spannende halve finale versloeg Djokovic de Kroaat Marin Cilic: 6-4 3-6 6-3.

De Servische voormalig nummer één van de wereld is weer helemaal terug aan de top na lang blessureleed. Djokovic viel daardoor uit de top twintig, maar is inmiddels weer de nummer tien van de wereldranking. De 31-jarige Serviër won dit jaar Wimbledon en zette zijn goede vorm door op het masterstoernooi van Cincinnati.

Op het Amerikaanse hardcourt schakelde hij titelverdediger Grigor Dimitrov uit en versloeg daarna ook de Canadees Milos Raonic.

Tegen de nummer zeven van de wereld had ‘Djoko’ het moeilijk. Op vechtlust knokte hij zich naar de winst en heeft hij zijn masterslijstje bijna compleet.

In de finale moet hij dan wel zien af te rekenen met ofwel Roger Federer of David Goffin. De Zwitserse nummer twee van de wereld speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de halve finale tegen de Belgische nummer elf van de ATP-ranking.