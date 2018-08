Kvitova als eerste naar halve finales

Tennisster Petra Kvitova heeft als eerste de halve finales bereikt van het hoog aangeschreven WTA-toernooi in Cincinnati. De nummer zes van de wereld rekende in een boeiende partij met voortdurend wisselende kansen af met Elise Mertens uit België: 7-5 5-7 6-3.

Kvitova (28) wist in de tweede set na een achterstand van 4-1 terug te komen tot 5-5, maar moest toch toestaan dat Mertens de stand gelijk trok. De 22-jarige Belgische plaatste in de openingsgame van de beslissende set direct een break, maar Kvitova knokte zich weer terug en sloeg in de zesde game zelf toe op de service van de mondiale nummer veertien. De tweevoudig winnares van Wimbledon maakte het daarna vakkundig af.

Kvitova stuit in de halve finale mogelijk op Kiki Bertens. De Westlandse moet dan zien af te rekenen met Elina Svitolina uit Oekraïne. Kvitova won dit jaar al vijf toernooien, onder meer in Madrid waar ze Bertens in de finale versloeg.