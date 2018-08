Dafne Schippers is bij de Diamond League-wedstrijden in Birmingham op de 200 meter als derde geëindigd. Ze moest in 22,41 Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s en de Europees kampioene Dina Asher-Smith voor laten gaan. Miller-Uibo won in 22,15. Asher Smith noteerde 22,31.

Schippers kwam goed de bocht uit en leek op het rechte stuk naar de zege te lopen. In de laatste dertig meter kwamen Miller-Uibo en Asher-Smith alsnog langszij.