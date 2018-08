Schuurs met Mertens naar laatste vier

Tennisster Demi Schuurs blijft maar winnen in het dubbelspel. Met de Belgische Elise Mertens als haar partner bereikte ze in Cincinnati de halve finales, door het als eerste geplaatste koppel Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova uit Tsjechië in twee sets te verslaan: 6-4 6-1. Schuurs en Mertens gaan nu met de Amerikaanse tennissters Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria strijden om een plek in de finale op het hardcourt in Cincinnati.

Schuurs is bezig aan een opzienbarend seizoen. De 25-jarige Limburgse won al zes WTA-titels in het dubbelspel, waarvan de laatste vorige week in Montreal met Ashleigh Barty uit Australië. Schuurs zegevierde met Barty ook al in Rome, met Mertens in Hobart en Rosmalen, met Kiki Bertens aan haar zijde in Brisbane en met de Sloveense Katarina Srebotnik als haar dubbelpartner in Neurenberg.