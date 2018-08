Van der Poel tweede in Noorwegen

Mathieu van der Poel is tweede geworden in de derde etappe van de Arctic Race of Norway. Heel teleurgesteld zal hij niet zijn, want zijn Tsjechische ploeggenoot bij Corendon-Circus, Adam Toupalik, wist de rit te winnen. In de sprint bergop in Hammersfest bleef de Nederlandse kampioen de Rus Sergei Chernetski voor, die derde werd.

Chernetski behoudt wel de leiding in de Noorse etappekoers, die vier dagen duurt.

Van der Poel kwam met gebalde vuist over de finishstreep na 194 kilometer koersen vanuit Honningsvag. De winnaar van de openingsrit in Noorwegen was duidelijk blij met de zege van zijn ploeggenoot.

Zondag is de laatste kans voor Van der Poel en zijn ploeg op weer een ritzege. De eindzege lijkt ver weg voor Van der Poel, die twaalfde staat. In de slotrit van Kvalsund naar Alta moet hij in 145,5 kilometer fietsen 1 minuut en 9 seconden goedmaken op Chernetski.